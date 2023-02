Bmr, 14ª perla di fila Si rivede Correggio

La Bmr Basket 2000 (32) centra la 14ª vittoria consecutiva aggiudicandosi nettamente il derby di Serie C Gold sul campo dell’E80 Castelnovo Monti (14): al PalaGiovanelli la capolista si impone 86-64, lasciando sfogare i padroni di casa nel primo quarto per poi allungare con decisione nel proseguo, mettendo con largo anticipo il risultato al sicuro. Gli uomini di Diacci, che comandano la graduatoria con 4 lunghezze su Fidenza e Bologna, chiudono con 4 uomini in doppia cifra, trascinati dai 17 punti di Longoni; dall’altra parte Parma Benfenati (17) e Sieiro (11), quest’ultimo in doppia cifra già dopo 10 minuti, non evitano il terzo stop di fila alla squadra di Fels.

Momento felice, invece, per la Dilplast Clevertech Montecchio (18): al PalaEnza, nonostante le assenze di Negri e Riccò, è Castel Guelfo (12) ad arrendersi 76-72 e a permettere ai bianco-blu di consolidare la sesta piazza. Sugli scudi la coppia Paulig-Germani, autori rispettivamente di 24 e 19 punti.

C Silver. Dopo due stop consecutivi, ritrova il sorriso la Pallacanestro Correggio (36), che mantiene il comando della classifica grazie al 72-61 rifilato agli eterni rivali della Pallacanestro Novellara (22): un derby della Bassa quantomai equilibrato si decide nell’ultimo periodo, con Lavacchielli (18) sugli scudi. Nelle fila ospiti il migliore è Doddi (16). Sconfitta inattesa, invece, per l’Emil Gas Scandiano (26), che cade 65-64 sul parquet della Scuola Basket Ferrara (20) e scivola provvisoriamente a -4 dal secondo posto, seppur con una gara in meno.

Inutili, purtroppo, i 15 punti a testa di Levinskis e Galvan. Chiusura dedicata al brusco stop esterno della Rebasket (18), che rimedia un pesante -19 dalla trasferta di Bertinoro: col Gaetano Scirea (10) finisce 84-65 al termine di un secondo tempo dove Rovatti (17) e Amadio (15) non riescono a permettere ai compagni di rifarsi sotto dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 11 lunghezze.

Serie D. Nella poule promozione di Serie D non c’è gloria per la Scuole Basket Cavriago (2), sconfitta 79-74 a Bologna dall’Audace Bombers (8): nonostante un buon inizio e i 20 punti di Federico Minardi, il quintetto di coach Bellezza rimane all’ultimo posto del girone.