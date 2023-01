Bmr non vuole fermarsi: caccia al decimo successo di fila

Sfida testa-coda per la Bmr Basket 2000 (22), che va a caccia del decimo successo consecutivo ospitando alle 18 al PalaRegnani il fanalino Molinella (6) nel posticipo della seconda giornata di ritorno di C Gold. Dopo aver conquistato un brillante successo sul campo del Bologna Basket 2016 nel big match di una settimana fa, la squadra di Diacci occupa la prima posizione in compagnia di Fidenza e parte decisamente favorita nel match odierno, anche perché i rivali di giornata in trasferta non hanno mai vinto. In questi casi, però, il nemico numero uno si chiama concentrazione, per cui sarà bene diffidare da un avversario che ha comunque nel 20enne playmaker Sanna, scuola Sassari, il principale terminale offensivo con 15,7 punti di media, mentre sotto i tabelloni spiccano i centimetri di Zanetti (11,6). Non manca un ex di turno, la guardia Bianchi, che vestì i colori reggiani nella stagione 201920, prima dello stop per la pandemia.