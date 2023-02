Bmr, sfata il tabù Ferrara

Bmr Basket 2000 (24) impegnata alle 18 contro la sua bestia nera. Già, perché i precedenti recenti con il Ferrara Basket 2018 (20), quarto nella classifica di C Gold, non evoca ricordi felici agli uomini di Diacci, primi in solitaria e reduci da 10 vittorie fila: gli estensi sono gli unici ad aver violato in stagione il PalaRegnani e, lo scorso anno, furono i giustizieri dei bianco-rosso-blu ai playoff. Per uscire coi due punti dal parquet di Vigarano Mainarda servirà fermare gli ex Agusto (12,8 punti per gara) e Verrigni (10,9).

Prova a ripartire, invece, la Dilplast Clevertech Montecchio (12), che alle 20 ospita al PalaEnza i bolognesi della SG Fortitudo (14): dopo aver condotto per 30’ col Bologna Basket 2016, prima di essere rimontati e battuti, i bianco-blu vogliono ritrovare il sorriso e rilanciare le loro chances. Gli ospiti, tuttavia, hanno il morale alto dopo aver battuto Fidenza e fanno leva su Tosini (13,4).

C Silver. Trasferta tutt’altro che banale per la Pallacanestro Correggio (32), imbattuta capolista del campionato di C Silver. Nella terza giornata di ritorno, infatti, i giallo-neri fanno visita alle 21 ad una Santarcangelo (18) che davanti al pubblico amico è 7-1 e segna 85,5 punti di media: gli ospiti, che finora non hanno sbagliato un colpo, non vogliono mollare la presa dopo aver finora vinto tutte le 17 sfide stagionali.

Alle 18 punta al pokerissimo l’Emil Gas Scandiano (24), impegnata al PalaRegnani contro Lugo (20): per difendere il terzo posto servirà una prova di carattere contro un avversario solido. Va a caccia di continuità la Rebasket (16), che alle 20,15 affronta all’Arena Sport il Cvd Casalecchio (24): per dare continuità al blitz di venerdì scorso col Veni Basket, Bertolini e compagni devono fermare l’ala Lelli (14,4).

Chiusura dedicata alla Pallacanestro Novellara (20), che ha il favore del pronostico nella trasferta di Bertinoro col Gaetano Scirea (6), in programma alle 18,30.

Serie D. Trasferta bolognese per una Scuola Basket Cavriago (0) bisognosa di riscatto. Dopo aver iniziato la poule playoff con una sconfitta al fotofinish contro il Selene Sant’Agata, la formazione di coach Bellezzia gioca alle 21 sul campo bolognese dei Villanova Tigers (4) con l’obiettivo di muovere la classifica. Nella seconda giornata della poule retrocessione, invece, gli altri cavriaghesi dell’SBC (2) giocano alle 19 a Villa Sesso contro la battistrada Argenta (6), guidata sotto canestro dal 38enne Cortesi (13,5), cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana prima di una lunga carriera nelle minors.