Bocce, a Cadelbosco. Sergio Bruni perde nella finalissima

Sergio Bruni secondo nel Trofeo "Autocarrozzeria Zanni", gara regionale individuale di categoria A-B-C andata in scena alla Futura Cadelbosco Sopra, con la direzione di gara del reggiano Sandro Serafini. L’alfiere della Sammartinese si è fatto largo superando negli ottavi Mauro Annovi (Treolmese), per poi avere la meglio nei quarti su Mario Nerino Bernardi (Traversetolese); nel penultimo atto ad arrendersi è stato Fabrizio Muntoni (Arci Gonzaghese), primo dello stop in finale con Giuseppe Paglioli (Audace Parma), che si era imposto su Eros Miari (Arci Tricolore Campegine). Tra gli eliminati agli ottavi anche Manolito Pedocchi (Sammartinese), Imer Iori (Cavriaghese) e Giuseppe Torricelli (Scandianese).