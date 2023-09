Bocce: Bertolini e Iori terzi al Memorial Nizzoli

Terza piazza per Riccardo Bertolini e Imer Iori nella seconda edizione del Memorial Claudio Nizzoli, gara nazionale a coppie di categoria A-B andata in scena a Parma sulle corsie dell’Audace: il duo della cavriaghese, eliminatI i milanesi Davide Stoppini e Roberto Suardi nei quarti, hanno ceduto in semifinale ai moenesi Roberto Manghi e Roberto Notari (GS Rinascita), poi battuti in finale da Marco e Paolo Luraghi (Caccialanza). Bronzo anche per Silvia Pesavento, Iuri e Manolito Pedocchi nel ’Bar Villanova Village’, gara regionale a terna di categoria A-B-C-D.