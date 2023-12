Bocce: Loris Lasagni si piazza secondo al trofeo Werisan

Secondo posto per Loris Lasagni nel trofeo Werisan, gara regionale individuale di categoria A-B-C alla bocciofila Novellarese. L’atleta del Gatto Azzurro ha regolato agli ottavi Paolo Cicognetti (Peschiera Castelluccio), per poi fare il bis nei quarti con Ram Parkash (La Fontana Ferrara); in semifinale, ad arrendersi, è stato Franco Pirondini (Quattro Ville Modena), prima dello stop in finale per mano di Giovanni Giuseppe Santoru, tesserato per i piemontesi della Bocciofila Possaccio Verbano. Fuori ai quarti altri due rappresentanti della nostra provincia: Iuri Pedocchi (Sammartinese) si è arreso al futuro campione, mentre Giancarlo Cattabiani (La Canolese) ha pagato dazio di fronte al già citato Pirondini.