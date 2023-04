Bocce: Pedocchi terzi a Suzzara

Terza piazza per Manolito e Iuri Pedocchi a Suzzara. La coppia della Sammartinese ha fermato in semifinale la propria corsa nella 19ª edizione del Trofeo "Torre Matildica", gara regionale di categoria A-B-C andata in scena in terra mantovana: dopo aver eliminato Oriana Perin e Ferruccio Zanini (Voltese) nei quarti, è arrivato lo stop contro gli scaligeri Giuseppe Francescon e Daniele Alessi (Bocciofila Jolly), che poi si sono aggiudicati il primo posto superando nel match decisivo Luca Guidotti e Omero Oliva (Cavezzese). Hanno chiuso tra i primi 8 della graduatoria anche Enzo Cigarini ed Ermete Tarabusi (Rubierese), battuti ai quarti dai già citati Francescon-Alessi.

Giovedì il circuito delle bocce si sposta a Cadelbosco Sopra per la 34ª edizione del Trofeo "Bosco d’Oro", in programma sulle corsie della bocciofila futura: i favoriti sono Ignazio Amplo e Marigildo Ronzoni (Dorando Pietri), ma occhio a Davide Zerbini-Gianluca Selogna (Sammartinese).