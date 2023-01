Bokar Badji da Bibbiano con furore: ha migliorato il record italiano dei 50 metri

Prime gare d’atletica leggera indoor e primi fuochi d’artificio per i ragazzi reggiani. Al Palalotti di Parma, Sandra Milena Ferrari, tesserata per la Fratellanza Modena, al debutto nella categoria promesse corre i 50 metri in 6’’50 a 1 centesimo dalla vincitrice. Con questo tempo ottiene il minimo per disputare i campionati italiani Assoluti sui 6° metri.

Bene fa anche Greta De Pietri (At. Reggio), terza in 6’’73. I maschi non sono da meno: Alexandru Zlatan vince in 5’’94, davanti a Marcello Aprea (Self) in 6’’02, Davide Sergio Pinelli (Atletica Reggio) al personale di 6’’07, mentre quinto è Bokar Badji in 6’’10.

Badji ottiene così il record italiano sui 50 metri per la categoria SM 35: di origini senegalesi, dopo aver giocato a calcio in provincia, da alcuni anni ha provato con la velocità iniziando nell’Atletica Reggio. Ora corre per la Fratellanza, abita a Bibbiano ed è considerato "equiparato" e dunque il suo è un record italiano a tutti gli effetti.

Primato regionale SM55 per Luciano Radighieri (Atl. Reggio) in 7’’74. Nei 60 hs 9’’83 per Lorenzo Costosi (A. Reggio), Thomas Algeri (A. Reggio) 8’’56, Francesco Stradi (A. Reggio) 8’’91.

Nei 60 hs femminili, record regionale SF40 della reggiana Francesca Vacondio (Modena Atletica) in 11’’24. Nel salto in alto torna a buone misure Alessandro Bellelli (Self Montanari Gruzza) che vince con 2,05. Nell’asta, personale di Lorenzo Blundetto (Atl. Guastalla Reggiolo), quarto e primo allievo con m 4.30.

c.l.