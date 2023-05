Bol Don Lai: iscrizioni entro mercoledì

Bisogna iscriversi entro mercoledì alla quarta edizione del ’Bol Don Lai’, il torneo 3 contro 3 in programma dal 12 al 16 giugno al parco Lavezza di Albinea. Un evento che rappresenta un classico dell’estate cestistica reggiana e che vedrà confrontarsi il meglio del basket delle "minors" in tre categorie: senior, under 18 e femminile. Nato da un’idea di Matteo Meli ed Alessandro Assad, l’evento è organizzato insieme a Heron: previsto anche un ricco programma di intrattenimento, fatto di musica e buon cibo.

Iscrizioni sulla pagina Facebook Bol Don Lai

e Instagram @boldonlai