Bologna-Spezia per Motta vale doppio

Il Bologna apre questo pomeriggio il programma della prima giornata di ritorno della Serie A ospitando alle 18,30 lo Spezia. Un tuffo nel passato per il mister rossoblù Thiago Motta che l’anno scorso allenava proprio i liguri ("A Spezia ho vissuto una bella esperienza ma è il passato: ora per me conta solo vincere con il Bologna"). Motta sarà privo di Arnautovic: il bomber è infortunato e non si sa quando tornerà in campo. Al suo posto l’olandese Joshuaa Zirkzee che Motta ha pungolato in modo deciso: "Deve dimostrare il suo valore. È l’unica punta centrale disponibile e la società ha fatto un investimento importante"