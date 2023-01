Bonetti convocato nella “nazionale” di Serie D

Con la giornata infrasettimanale proficua in particolare per la Bagnolese, unica vincente delle ultime sei in classifica, con il mercato ancora aperto per professionisti e svincolati e con i provvedimenti del giudice sportivo appena diramati, la Serie D continua a restare sotto i riflettori. Il 19enne attaccante francese Hugues-Kévin Sakoa ha firmato per la Bagnolese e il tesseramento dovrebbe perfezionarsi prima dell’importante trasferta di domenica a Salsomaggiore.

Il giudice sportivo… si è ricordato delle squadre reggiane e ha distribuito equamente le squalifiche: per un turno fuori Riccardo Capiluppi della Bagnolese (10ª ammonizione), Riccardo Manuzzi della Correggese (5ª) e Alberto Formato del Lentigione (5ª).

A questi si aggiunge il d.s. del Lentigione, Alberto Biagini, squalificato sino al 7 febbraio "espulso per aver rivolto reiterate espressioni offensive e blasfeme all’indirizzo di un assistente all’arbitro". Chiudiamo con una nota positiva, sempre di casa Lentigione: Simone Bonetti (nella foto), difensore reggiano di 18 anni, è stato convocato nella rappresentativa di Serie D per il raduno che si svolgerà a Veronello tra il 30 gennaio e l’1 febbraio. Al termine del raduno la rappresentativa di Serie D affronterà in amichevole l’under 19 dell’Hellas Verona. Il tecnico Giuliano Giannichedda intende visionare diversi atleti per poi arrivare alle convocazioni della Viareggio Cup che si disputa dal 20 marzo al 3 aprile (campionato fermo il 26 marzo).

