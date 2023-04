Boranga rincuora i granata: "Si va in Serie B"

di Claudio Lavaggi

Quando si dice Lamberto Boranga, si dice Reggiana, anche se bisogna tornare alle stagioni 19671969 e 197073 per trovare il nostro portierone con la maglia granata. Faceva impazzire il Mirabello con il suo fare un po’ guascone, poi "rivalutato" dalle lauree e specializzazioni in medicina, uno dei primi calciatori a pensare al futuro al di fuori dei campi da calcio.

Boranga, che vive a Perugia, oggi ha 80 anni: si ritirò nel 1984 giocando nel Foligno, ma poi per dimostrare che uno come lui non finisce mai, tornò in campo per amicizie addirittura nella stagione 2020 nelle file della Marottese. Medico affermato nella sua regione, è praticamente vegetariano… senza voler offendere i nostri cappelletti ed è da sempre un personaggio unico, anche perché da master ha realizzato il sogno giovanile di praticare l’atletica leggera.

"Ero già tesserato per la Fiorentina – dice Boranga e andai a disputare un campionato regionale d’atletica. Se lo avessero saputo…"

Continuiamo nel calcio. Come mai non ha fatto l’allenatore?

"Ma no, io ne avrei sapute troppe, così ho pensato di non riconvertire il mio ruolo. Ho sempre giocato in porta e fatto atletica, oltre che ovviamente lavorato. Tuttora dirigo un mio centro medico e ci hanno chiamato pure all’estero".

Per effettuare visite mediche? "Sì, certo, sono stato in Inghilterra e a Malta. Una società calcistica di Malta mi conosceva per precedenti esperienze e sono andato ad effettuare le visite perché essendo società che giocano in Champions hanno protocolli più rigidi. Anche per le mie specializzazioni in cardiologia e medicina sportiva".

A questo punto parliamo di Reggiana?

"Roberto Goretti, il d.s. della Reggiana, è perugino ed è un mio grande amico. Spero che stia ancora bene nonostante l’Entella l’abbia raggiunto in testa... Ho visto diverse partite, questo è un campionato fatto apposta per la Reggiana e sapete cosa vi dico? Ce la facciamo al 70 per cento. L’Entella non le vincerà tutte e la Reggiana salirà dove le compete. Certo però che il mister… vabbè, lasciamo stare".

Torniamo a lei, secondo ai mondiali indoor di salto in lungo, ma solo quarto nell’alto. Che è successo?

"’Na tragedia. Nel lungo puntavo al podio e il secondo posta va bene perché l’estone che ha vinto con 3,96 è stato bravo. Io avevo nelle gambe i 4 metri ma me li sono riservati per gli europei di settembre e la miglior misura è stata di 3,67 con anche quattro nulli. In Italia mi vendicherò con gli interessi".

E la tragedia?

"Nel salto in alto, il giudice parlava polacco, io italiano, lui ha capito che volevo fermarmi a 1,14, mentre io volevo rinunciare solo al salto di 1,17 e passare direttamente a 1,21. Quindi c’è stata un’incomprensione e non ho saltato, finendo direttamente fuori gara. Qui ero andato per vincere, ma mi rifarò".