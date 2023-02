Boretto, Fabbrico e Guastalla: che scintille

di Federico Prati Snodo cruciale per Promozione e Prima categoria nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30) ma anche in Eccellenza ci sono confronti serrati. Partiamo, dunque, proprio dall’Eccellenza dove sono in palio punti pesantissimi per la corsa salvezza nel derby Boretto-Arcetana che si scontrano per la terza volta in stagione con successi sempre biancoverdi. Proprio gli ospiti non avranno gli squalificati mister Pivetti e il mediano Cavazzoli. Un solo risultato per la maglia nera Campagnola che sale nel piacentino contro la Castellana Fontana, penultima del lotto. Nella quinta di ritorno di Promozione, big-match al "Soprani" fra la capolista Fabbrico e il BaisoSecchia che insegue i biancazzurri a -8 e ha la chance di riaprire i giochi in testa. Match fondamentale per la truppa di mister Galantini che domenica scorsa ha interrotto l’imbattibilità. Al "Torelli" di fronte Scandianese e Montecchio, rispettivamente terza e quinta forza del campionato separate da tre lunghezze; negli ospiti rientra da squalifica il guardiano Terzi. Potrebbe approfittarne il BibbianoSan Polo che riceve l’ostica Sanmichelese del bomber Sasà Greco, atteso dal duello a distanza con l’acquisto dicembrino Finocchio, a caccia del primo gol in maglia reggiana. Nell’ultimo derby di giornata pronostico a favore del Vezzano che rende visita...