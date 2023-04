Bortolotti conquista la finale del torneo Challenger di Murcia

Marco Bortolotti (nella foto) in finale nel Challenger di Murcia. Il 32enne di Reggiolo, dopo la semifinale della scorsa settimana a Sanremo, ha guadagnato l’accesso alla gara che vale il trofeo sulla terra rossa spagnola, in coppia col fidato Sergio Martos Gornes: il tandem italo-iberico, testa di serie numero 2 del seeding, ha esordito regolando con un duplice 6-4 l’argentino Andrea Collarini ed il belga Kimmer Coppejans, per poi approfittare nei quarti del ritiro dei padroni di casa Oriol Roca Batalla e Inigo Cervantes Huegun.

In semifinale, infine, vittoria in due set equilibrati contro il britannico Billy Harris e l’australiano Akira Santillan.

Oggi la sfida che vale il titolo sarà contro Abedallah Shelbayh e Daniel Rincon, che hanno battuto i favoriti Patrik Niklas Salminen e Bart Stevens al super tiebreak del terzo set (4-6, 6-3, 10-4).