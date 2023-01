Bortolotti, il sogno azzurro si è trasformato in realtà

C’è anche un pizzico di reggianità nella bella cavalcata dell’Italia alla United Cup, la nuova competizione per nazionali andata in scena in Australia tra Brisbane, Perth e Sidney, dove la squadra azzurra si è classificata al secondo posto cedendo solo in finale contro gli Stati Uniti. Nel team selezionato da Vincenzo Santopadre, oltre a nomi noti come Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, oltre a Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, ha trovato posto anche Marco Bortolotti, che a quasi 32 anni (li compirà il prossimo 21 gennaio) ha strappato una prestigiosa convocazione.

Un traguardo, quello del vestire l’azzurro, che per il giocatore di Reggiolo è arrivato grazie ad una sorta di "seconda carriera": dopo esser stato una promessa a livello Juniores, infatti, non è riuscito a sfondare in singolare e negli ultimi anni si è concentrato sul doppio, sfiorando alla fine del 2022 l’ingresso nei primi 100 della specialità per una manciata di punti.

In Australia Bortolotti non è sceso in campo ma ha contribuito in modo prezioso negli allenamenti e punta a questa parentesi come trampolino di lancio per un 2023 da vivere da protagonista: nel mirino la partecipazione ad un paio di tornei dello Slam, Roland Garros e Wimbledon, oltre al già citato traguardo della Top 100 di specialità. Senza dimenticare la sua seconda attività, quella di un club di Padel nel suo paese, ed il desiderio di proseguire con l’Italia, magari strappando un’altra convocazione per la Coppa Davis.