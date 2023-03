Botte perché non esulta: chieste 3 condanne

di Alessandra Codeluppi

Un anno e mezzo. È la richiesta di condanna formulata ieri dalla Procura per i tre tifosi della Reggiana accusati di aver picchiato un altro sostenitore della stessa squadra. Ai loro occhi, sarebbe stato colpevole di essere un fan troppo tiepido. E così sarebbe stato punito con le botte per non essersi unito al coro di esultanza subito dopo il gol realizzato dai granata.

L’uomo ferito, un fornaio di 57 anni, si ritrovò un occhio pesto e sanguinante, per il quale fu formulata una prognosi di una settimana: nel processo si è costituito parte civile tramite l’avvocato Rossella Zagni. L’episodio avvenne il 28 gennaio 2016 allo stadio ‘Città del Tricolore’, durante la partita Reggiana-Lumezzane.

Davanti al giudice Silvia Semprini, la difesa dei tre imputati, tutti 50enni, affidata all’avvocato Annalisa Bassi, ha chiesto in primis che il reato di lesioni sia riformulato in rissa, poi l’assoluzione per non aver commesso il fatto, e in subordine per insufficienza di prove, sostenendo che le dichiarazioni dei testimoni ascoltati nel processo siano contrastanti.

L’avvocato Zagni si è associata alle richieste avanzate dal pubblico ministero (il titolare del fascicolo è il pm Maria Rita Pantani) e ha depositato una richiesta di risarcimento danni di 9mila euro di provvisionale. Il 57enne ferito aveva raccontato in aula, durante la scorsa udienza, di essere andato quel giorno allo stadio con le sue figlie e una loro amica: "Eravamo sugli spalti quando un tifoso, dopo il gol della Reggiana, mi strattonò da dietro. Più volte mi ripetè: ‘Dovete cantare’. Io gli dissi di lasciarmi stare e gli diedi uno spintone per allontanarlo da me. Ma l’altro mi sferrò un pugno. Caddi contro le transenne e venni raggiunto da due uomini che mi presero a pugni. Altri cercarono si dividerci. Mi ritrovai un occhio sanguinante e andai in bagno per pulirmi, quando due dei miei aggressori mi raggiunsero di nuovo".

Le indagini furono condotte dagli agenti della Digos, che visualizzarono i filmafi delle telecamere dello stadio identificando così gli attuali imputati. I tre 50enni sono stati identificati come presunti responsabili anche a seguito di un riconoscimento fotografico. Il processo è stato rinviato a maggio per repliche e sentenza.