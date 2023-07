Bouih, bronzo tricolore Ha chiuso 3° nei 3000 siepi

Si sono conclusi ieri a Molfetta nella tarda nottata i campionati italiani assoluti di atletica leggera, che in complesso hanno visto al via una ventina di reggiani e tre medaglie in carniere, vinte da Dosso, Zlatan e Bouih.

Nei 3000 siepi, Yassin Bouih, il 26enne mezzofondista allenato da Vehid Gutic, ha vinto la medaglia di bronzo in 8’39’57’, nulla potendo contro uno specialista come Ala Zoghlami che ha vinto in 8’30’’97; secondo Enrico Vecchi.

Bouih, a tratti, ha guidato il gruppetto dei primi, ma nel finale è apparso affaticato.

Festeggia anche Alexandru Zlatan, il reggiano che veste la casacca della Fratellanza Modena, seconda nella staffetta 4x100 maschile in 40’’23.

La Self Montanari & Gruzza ha chiuso 12ª in 41’’84.

Tra le ragazze, sempre 12ª la Self in 49’’26. Ancora bella prova di Sara Cantergiani (Self), sesta nella finale dei 400 ad ostacoli, con il nuovo record provinciale di 59’’46; Sara quest’anno lo ha migliorato per ben sei volte. La gemella Lucia Cantergiani, impegnata nell’eptathlon, ha chiuso 11ª con 4744 punti, non lontana dal personale; nelle ultime tre gare ha saltato in lungo 5,25, ha lanciato il giavellotto a 28,22, correndo poi gli 800 in 2’20’’88.

Nel salto in alto, settimo Alessandro Bellelli con 2,05; sugli 800, Giuseppe Gravante della Corradini Rubiera, è ottavo in 1’53’’11.

c.l.