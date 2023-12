Bouih e Nestola in gara

Si disputano oggi a Bruxelles i campionati europei di cross, con al via 42 italiani nelle gare previste: maschili e femminili per under 20, under 23 e senior, oltre alla staffetta mista. Reggio è rappresentata da Yassin Bouih nella 9 chilometri senior, mentre Sara Nestola gareggia nella km 7 delle under 23. Entrambi hanno esperienze in azzurro e possono far bene, con il portacolori delle Fiamme Gialle allenato a Reggio da Vehid Gutic al via alle 15,15. La concorrenza è altissima, Yassin ha dimostrato di attraversare uno stato di forma ottimale, per cui si spera in un buon risultato e un valido apporto al punteggio di una squadra che vede al via anche Crippa, addirittura favorito al titolo individuale. Sara Nestola, targata Corradini Rubiera e allenata da Stefano Baldini gareggia in precedenza alle 13,35. Ci sono le più forti dei 5000 metri degli europei in pista, mentre Sara arrivò seconda sui 10.000 dopo una gara splendida. In Italia nel 2023 ha vinto tutto. Presenti anche altre due ragazze allenate da Baldini a Rubiera: Rebecca Lonedo tra le senior e Micol Majori in staffetta, ma riserva.

Tutte le gare si possono seguire sul sito www.allathletics.tv.

c.l.