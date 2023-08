Bouih è secondo, 4 hurrà della Morlini

Con gli occhi puntati sui campionati del mondo di Budapest, in questo periodo in Italia non si disputano gare in pista a nessun livello, ma solo su strada o in montagna.

Yassin Bouih, il reggiano escluso sui 3000 siepi dai mondiali dai gemelli Ama e Osama Zoghlami che poi a Budapest hanno corso entrambi più piano dello stagionale del reggiano, è arrivato secondo nella LedroRunning, gara di km 9,360 disputata a Ledro, in Trentino nel tempo di 28’34’’. Primo Marco Fontana in 28’05’’, 6° e primo tra le Promesse Nicolò Cornali (Atl. Reggio) in 30’17’’, 24° Osama El Mahfoudi (At. Guastalla Reggiolo), 29° Pietro Salati (Self Montanari e Gruzza), 33° Salvatore Franzese (Atl. Reggio).

Isabella Morlini, sempre in Trentino, ha vinto 4 delle 9 prove del Circuito Podistico della Val di Sole. Avendo partecipato solo alle 4 tappe vinte, la runner di Atletica Reggio non è entrata nella classifica generale per numero insufficiente di prove disputate.

