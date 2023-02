Bouih ha riacceso il turbo A Padova arriva il record

L’atletica leggera sta vivendo quella parte di stagione in cui le gare più brevi di corsa, i salti e nel caso dei lanci solo quello del peso si esprimono a livello indoor, mentre all’aperto si disputano le gare di cross.

Così da Padova arriva un bel risultato di Yassin Bouih sui 1500 indoor, gara ad invito: dopo un paio di ritiri, il portacolori delle Fiamme Gialle di scuola Atletica Reggio disputa un’ottima prova in cui arriva secondo in 3’40’’18, record personale indoor.

Sempre a Padova, Marcello Aprea della Self è decimo sui 400 in 52’’12, davanti ad altri 60 atleti. Letizia Bertani della Corradini è 16ª in 2’20’’15 che è primato personale. Negi 800 metri maschili si rivede Michele De Berti della Fratellanza Modena che chiude al quarto posto in 1’50’’77, primato personale indoor.

A Modena, invece, l’allievo Francesco Stradi è quarto nel lungo con m 5,60 e sui 60 hs. in 8’’73; Emma Corbelli è terza nel triplo con 11,08, l’allieva Rebecca Bertozzi vicina ai suoi limiti nel lungo con 5,38. e ancora Lorenzo Blundetto (allievo) è terzo nell’asta con 3,95, mentre Alexandru Zlatan è quinto sui 60 in 6’’91 (batteria) su 164 partecipanti.

A Faenza si è disputata la seconda giornata dei campionati regionali di cross per società e dunque senza titoli individuali in palio. Parlando di master, e in particolare di femminile, a parte la Corradini Rubiera non ci sono società reggiane: così Rosa Alfieri vince tra le SF50 con la casacca del Circolo Minerva, Sonia Donnini la SF55 con quella della Panaria Mds, Raffaella Dall’Aglio tra le SF80 con il Casone Noceto, mentre Paola Terenziani è terza nelle SF 65 e Maria Pia Verzellesi seconda tra le SF70, entrambe con la maglia dell’Atletica Faenza. Ma ci sono bei risultati anche tra i giovani, con Carlotta Denti della Corradini che vince tra le allieve, terza Giada Ferrari.

Tra gli juniores, Giulia Bertacchini seconda e Pietro Salati terzo; tra i cadetti, terzo Matias Costi, tra i ragazzi terzo Luca Bonini, figlio d’arte di Sara Paderni e Andrea Bonini. Tra le assolute, infine, sesta Francesca Cocchi su Barbara Bressi, tra gli assoluti ottavo Federico Rondoni.

Curiosità, ma non una novità assoluta, Isabella Morlini ha vinto la Sky Snow Schia Monte Caio (6,2 km, d+ 390 m), davanti a donne e uomini. Nella graduatoria maschile secondo Renato Costi (Atl. Reggio).

Claudio Lavaggi