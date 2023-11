Boxe, le reggiane non perdonano

Boxe, le reggiane trascinano la squadra emiliano-romagnola verso la vittoria del prestigioso Torneo Wbl di Pompei, alla sua 10^ edizione. Si trattava di un concentramento a squadre, in cui ogni regione esprime un gruppo A e un gruppo B, in base all’esperienza, per poi sfidarsi sul ring e decretare il team vincitore. Nella squadra A dell’Emilia-Romagna sono state le tre stelle della Reggiana Boxe a farla da padrona, sconfiggendo prima la selezione del Lazio e poi quella della Campania: Rosalba Marcone, Michel Vescovini e Annalaura Demuru. Quest’ultima purtroppo, non sentendosi molto bene il primo giorno, ha subito concesso un punto. Ma ci ha pensato la giovane Vescovini a rifarsi, prendendosi anche una bella rivincita sulla sfidante che le aveva strappato l’oro agli Italiani Under 22. Il giorno successivo vittoria in scioltezza per Vescovini, ma è stata Marcone la vera condottiera della giornata.