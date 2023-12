Bozhanaj Altra perla decisiva, è già un idolo

Minuto sessantaquattro del derby con la Reggiana. Esce Tremolada ed è sostituito da Kleis Bozhanaj, per la sua sesta apparizione in campionato, ancora una volta da subentrato. Passano sei minuti, si arriva al 70esimo ed il giovane albanese recupera un pallone sulla trequarti campo, e ai venti metri lascia partire un destro mortifero che fulmina il portiere reggiano Bardi e che risulta decisivo ai fini del risultato. Fin qui la cronaca, talmente fresca che tutti i tifosi canarini l’hanno ancora in mente, fotogramma per fotogramma.

Ma è dall’annuncio dello storico speaker Stefano Casolari (c’era una certa... attesa per sentire quale rima avrebbe dedicato a Bozhanaj), che lo definisce ‘il genio dei Balcani’ che il ragazzo albanese diventa di diritto uno dei nuovi idoli della Montagnani. Fare il gol decisivo in un derby con la Reggiana non è una cosa che passa cero inosservata, così come aveva suscitato un certo entusiasmo un altro gol decisivo del giovane Kleis, quello al 95’ a Catanzaro. Ma la rete segnata al Ceravolo, dal vivo , l’avevano vista dal vivo solo quel centinaio di coraggiosi supporters che avevano seguito i gialli nella lontana trasferta in terra di Calabria. A proposito, anche lì fu un 2 a 1 per i gialli e anche in quell’occasione il primo gol del Modena l’aveva segnato Manconi. Coincidenze? Chissà.

Ma torniamo a questo ragazzo, che aveva passato una prima parte di stagione vestendo i panni di un autentico oggetto misterioso. Acquistato a Modena già in gennaio dalla Carrarese, ma lasciato in prestito ai marmiferi fino alla fine del campionato scorso, era un po’ scomparso dai radar sin dal ritiro di Fanano. Un fastidioso infortunio subito in preparazione in Appennino, seguito da un altro problema fisico, avevano fatto quasi dimenticare di Bozhanaj fino alla gara di Bari del 21 ottobre, quando viene convocato per la prima volta da Paolo Bianco, che un po’ a sorpresa lo getta nella mischia durante il secondo tempo del match del San Nicola. E il ragazzo fa vedere subito che ha personalità, andando a conquistare con una bella azione personale la punizione che genera il pareggio di Manconi. Ma questa è già storia gialloblu, anche se recente, così come la prodezza di Catanzaro. Ma ancora più storia la fa un gol decisivo in un derby così sentito, un gol che ha eletto il giovane Kleis, nell’occasione con ai piedi delle originali scarpette color turchese, in un attimo beniamino della Montagnani. Che non poteva scegliere occasione migliore per il suo primo gol al Braglia tra l’altro nel giorno, pensate un po’, che Italia e Albania sono finite nello stesso girone dei prossimi europei. Coincidenze?