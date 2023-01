"Brando è ben lontano dall’essere un allenatore"

di Claudio Lavaggi

Claudio Gallicchio, l’allenatore della Bagnolese, non ci sta e sbotta contro il tecnico del Prato, Lucio Brando che ha rivolto commenti pesanti sia sulla squadra rossoblù, sia sull’entourage, pur senza nominare il mister napoletano.

Prima di dare voce a Gallicchio, una breve ripresa di quanto ha detto Brando: "Questa è stata una guerra vera e propria, ci devono essere dei limiti che oggi sono stati oltrepassati. Abbiamo subito intimidazioni da subito con incitamento a calciare i nostri ragazzi. E’ facile picchiare e poi alla fine chiedere scusa, questo non è calcio, ma è brutta roba. Io sono stato espulso solo perché ho cercato di difendere un mio giocatore nel corridoio della spogliatoio".

"Ma cosa viene a dire Brando – risponde Gallicchio – lui è stato espulso perché è venuto alle mani, poi è stato espulso Colombini per gioco violento su Tzvetkov, gli ammoniti sono due per parte e i cattivi siamo noi? Sembra che parli uno fuori dal calcio, le sue sono frasi vergognose. E poi aggiungo che lui ha fatto danni alla panchina e i suoi pure agli spogliatoi, noi a Prato abbiamo perso a fine gara ma non abbiamo fatto sceneggiate".

Chi vince ha sempre ragione? "Non ha ragione e poi gli è andata bene, che se facciamo gol su rigore fa una doppia figuraccia. Viene a dire a me come devo far giocare la mia squadra? Che si faccia un esame di coscienza e pensi alla sua. E ha pure perso tre punti per un cambio irregolare, non sa neanche il regolamento".

Però la partita si è messa dura da subito, con il primo parapiglia dopo soli tre minuti.

"Noi non abbiamo la tecnica dei giocatori del Prato, noi giochiamo in modo maschio, con corsa, grinta e cattiveria agonistica, ma non per far male. Ma questo è il calcio, una partita normale per una squadra che deve salvarsi. E non abbiamo mai ammazzato nessuno".

Brando dice che ha vinto perché i suoi hanno messo più voglia.

"Ma di cosa parliamo? Ha vinto perché ha una rosa che costa il doppio o il triplo della nostra. Noi ce l’abbiamo messa tutta, i ragazzi sono usciti dal campo stremati. Mi sa che sia lontano dall’essere un allenatore, del resto lo hanno esonerato diverse volte (una era addirittura primo in classifica col Mantova, ndr), qualcosa vorrà dire no?"

E ora bisogna ripartire.

"Non ci tireremo mai indietro, noi siamo questi e andiamo avanti, sperando magari che ci giri meglio".