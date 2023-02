Brava Unahotels. Ora batti Treviso e spera

UNAHOTELS

80

SASSARI

70

UNAHOTELS: Bertolini, Iannelli, Faye 20, Ruggieri 3, Giberti 12, Ferrari 4, Vaccari, Belloni 7, Codeluppi 9, Vecchi, Camara 13, Suljanovic 12. All. Menozzi.

SASSARI: Casula 3, Barou 26, Motzo 4, Palazzi 6, Basoli, Dore 5, Casu 4, Piredda 4, Pisano 18, Guia, Pitirra, Loi. All. Zucca.

Parziali: 25-22, 46-40, 63-59.

Prova di carattere dell’Under 19 (6) che vince il match con Sassari (4) e tiene accesa la speranza di qualificarsi alle Final-Eight della Next Gen Cup. La band di Menozzi parte con il piglio giusto trascinata da un ottimo Camara, chirurgico nelle conclusioni. Il primo strappo arriva grazie all’austriaco Suljanovic (12 punti in 7’) prima dell’intervallo poi Momo Faye mette la parola fine nella ripresa con una doppia-doppia d’autore (20 punti con 914 da 2 e 11 rimbalzi per una valutazione totale di 27). Il successo di Treviso (10) su Tortona (8) però ha complicato i giochi: i baby oggi alle 15 devono superare i trevigiani della Nutribullet e sperare che Sassari batta Trieste (6) poiché in caso di arrivo a pari punti coi giuliani e Tortona, Reggio ha gli scontri diretti a sfavore.

c.c.