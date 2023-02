Brescello, ripresa sontuosa Il Cervo ne prende tre

BRESCELLO

3

IL CERVO

0

BRESCELLO: Vlas, Albertini (30’pt Manzotti), Ambrosecchia, Lorenzo Bertoli, Noto (39’st Bertolotti), Fisicaro, Dall’Aglio, Amadini, Gargiulo, De Padova (5’st Rosseghini), Roberi (39’st Scalea). A disp.: Bondioli, Santagiuliana, Dieng, Akioya, Manica. All.: Matteo Bertoli

IL CERVO: Oppici, Delnevo, Ferrarini, Schiaretti, Xeka, Chianello, Ruggeri, Gennari, Baha (26’st Giuffrida), Pin (30’st Fagioli), Benedini. A disp.: Greco, Cantadori, Ortugno, Mercadanti, Aurely, Marko, Benazzato. All.: Ferrari

Arbitro: Stanzani di Bologna

Reti: Fisicaro al 10’st, Roberi al 18’st, Bertolotti al 49’st.

Note: ammoniti Gargiulo e Chinello. Recuperi: 5’ e 4’.

Con un sontuoso secondo tempo, il Brescello si prende 3 punti importanti e riparte dopo lo stop dello scorso turno. Era un match tra due squadre appaiate a 25 punti: Brescello che, con 28 punti, si porta così a +4 sulla zona playout (in attesa dei match di oggi). Dopo un brivido nel primo tempo (palo di Pin), nella ripresa Rosseghini, appena entrato, sveglia i suoi e serve in area una palla mandata in rete da Fisicaro di testa dopo una mischia. Simile il secondo gol: Rosseghini la mette da destra, Roberi punisce. Nel finale arrotonda Bertolotti, dopo un timido tentativo del Cervo di rientrare in gara (bravo Vlas in tuffo su una punizione pericolosa).