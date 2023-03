Bressi spinta a terra alla partenza: clavicola ko

di Claudio Lavaggi

Ci si può fratturare una clavicola correndo a piedi? Non parrebbe davvero semplice e invece Barbara Bressi, la 35enne mezzofondista della Self Montanari & Gruzza c’è riuscita, e senza colpe o atti maldestri. "E’ successo tutto al G.P. Città di Misano (10 km) – dice Barbara - che si corre all’interno del circuito automobilistico. La partenza non è stata data proprio bene, con speaker e starter poco collegati tra loro: così, io ho reagito un attimo tardi e tutto il gruppone alle mie spalle si è fatto sotto. In realtà è stato poi un solo podista che mi ha spinto a due mani e io sono caduta a terra, battendo la testa e anche la spalla".

Ma come è potuto avvenire?

"Intanto era una giornata infame, vento, pioggia, asfalto viscido e circa 650 persone alla partenza, ancor più scalpitanti per la voglia di mettersi in moto e di scaldarsi un po’. Le ragazze più forti partono davanti, ma appena dietro ci possono essere uomini ancora più veloci".

Quindi se n’è trovato addosso uno?

"Sì, sono stata risucchiata dal gruppo e non ho preso la mia velocità. Sono stata attenta a non urtare i concorrenti, ma questa accortezza non è stata considerata da un atleta che a 30 metri dalla partenza, mi è arrivato addosso imprimendo una spinta alla mia schiena così violenta che ad un tratto mi è mancato l’asfalto sotto i piedi. Ho capito che ero per aria e che sarei caduta a terra rovinosamente. In quella frazione di secondo ho pensato solo a come farmi male il meno possibile. Poi uno degli ultimi podisti mi ha sollevata, sono stata visitata dal medico della gara, ho rifatto i miei bagagli e me ne sono tornata a casa. Lunedì la radiografia e lo stop".

Lei non ha avuto una vita sportiva sempre rose e fiori e proprio adesso che stava bene…

"Vero, finalmente le cose stavano andando bene, di nuovo le gambe cominciavano a girare senza nemmeno troppa fatica e il ricordo di quelle sensazioni risaliva a diversi anni fa. C’era voluto tanto tempo per raggiungere la condizione, la maternità, un anno di pazienza e allenamenti nei ritagli di tempo, cinque a settimana, ovviamente quando lavoro e famiglia me lo permettevano".

Ha pensato a qualche azione verso il podista irruento?

"Premesso che non so chi sia, mi sa difficile. Io la clavicola me l’ero rotta anni fa in bicicletta e si era saldata talmente bene che adesso non si è rotta in mezzo, ma in un’altra posizione. Di buono c’è che non è scomposta e credo che non ci metterò molto a riprendermi. Salterò il cross dei campionati italiani, ma a fine mese alla mezza maratona di Reggio vorrei proprio esserci. Dipenderà unicamente dal dolore che sentirò nei prossimi giorni".

Si potrebbero evitare questi fatti?

"Beh, basterebbe far partire le donne due minuti prima, poi ci sarebbero tutti gli spazi per sorpassare senza spingere nessuno".