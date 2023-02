Bruciati 1.286 biglietti in un solo giorno

di Francesco Pioppi

Cresce di ora in ora l’entusiasmo per il derby col Cesena che potrebbe segnare le sorti della Reggiana in ottica promozione. I granata ci arrivano con quattro punti di vantaggio sui romagnoli che sono ormai l’unico ostacolo rimasto sulla strada di Cigarini e compagni verso la Serie B. La Virtus Entella, ovvero l’altra squadra accreditata a inizio anno, ha un ritardo di otto lunghezze rispetto alla vetta e non ha mai dato l’impressione di poter decollare.

È quindi comprensibile che in tutti i ‘bar sport’ della città (e non solo…) non si parli d’altro e la macchina organizzativa per la trasferta si sia già messa in moto. Le ‘Teste Quadre’, ovvero la parte più storica del tifo organizzato, ha deciso di affrontarla in auto mentre il Gruppo Vandelli ha già riempito un paio di pullman e ne dovrebbero essere predisposti anche altri nelle prossime ore.

Girando per Reggio è molto facile imbattersi in vessilli o striscioni che invitano a partecipare a quella che ha ragione di essere considerata la partita dell’anno. Ieri, nella prima giornata in cui sono stati messi in vendita i biglietti per l’incontro (fischio d’inizio alle 20,30 di lunedì) ne sono stati ‘staccati’ ben 1286.

A Cesena, invece, ne hanno venduti 3.106 con una lunga fila di persone già dalle 9 di ieri mattina davanti alla sede del Centro Coordinamento Club.

I primi fedelissimi bianconeri si erano già posizionati in paziente attesa con almeno mezz’ora d’anticipo, per essere sicuri di poter contare sullo spettacolo in diretta. Hanno fatto bene perché in effetti già ieri, contando ovviamente anche i 6.052 abbonati, i posti disponibili in Curva Mare si sono esauriti.

Già ora quindi, sommando i numeri (e dando come sempre per assodato che tutti gli abbonati si presenteranno ai tornelli), a vedere la seconda forza del torneo provare a sgambettare la prima, ci saranno oltre 10.000 persone. Un numero, a questo punto, destinato ad aumentare sensibilmente nelle prossime ore. Molto probabilmente verrà superata quota 14.023 spettatori, record stagionale stabilito nel derby col Rimini.

Tornando al granata, per chi non l’avesse ancora fatto, i tagliandi sono acquistabili attraverso il circuito online ‘Vivaticket’ e in tutti i punti vendita abilitati oltre che, ovviamente, al ‘Regia Store’ di via Piccard 16B (a pochi passi dalla sede del club). Ai tifosi granata sono stati assegnati in totale 4726 biglietti, ovvero l’intera capienza della ‘Curva Ferrovia’ (1990 nel settore superiore e 2736 nel settore inferiore). L’idea è innanzitutto quella di provare a riempire la parte superiore e poi, eventualmente, passare a quella sottostante. Ipotesi molto difficile visto che parliamo di un lunedì sera, peraltro in pieno inverno e con la gara che sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, ma i tifosi della Reggiana sono abituati a stupirci quindi mai dire mai. Il prezzo è di 14 euro + 2 della prevendita, mentre per i bambini fino ai 3 anni (non compiuti) sarà omaggio (senza diritto di posto a sedere). Va poi sottolineato che i ticket potranno essere acquistati solo fino alle 19 di domenica. I botteghini del ‘Manuzzi’ resteranno quindi chiusi per quel che riguarda la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti.