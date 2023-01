Brutta sconfitta a Jesi per la Tirabassi & Vezzali La Giusto Spirito batte l’Arbor e si prende il derby

Si sono chiusi i gironi d’andata delle varie Serie B, con tutte le squadre reggiane tranquille e appostate intorno a centro classifica. Ora c’è una lunga sosta e si tornerà a giocare il 4 febbraio.

Serie B. L’Ama San Martino non poteva sbagliare dopo il cambio del tecnico e non sbaglia, vincendo facile a Legnago contro l’ultima in classifica per 3 a 0 (18, 18, 20). Nell’Ama, Cassandra 14 punti, Zappalà 9.

Serie B1. Non bene la Tirabassi & Vezzali che a Jesi perde 3 a 1 (2225 2517 2522 2518), commettendo troppi errori.

Serie B2. Va alla Giusto Spirito Rubierese il derby con l’Arbor Interclays che espugna la Moro per 3 a 1 (2515 825 2518 2519. Per le ospiti, 14 punti di Spagnuolo e 12 di Ferrari; per le locali, 13 Saccani, 12 Puglisi. Bene la Fos Wimore Cvr che super la Calanca Persiceto per 3 a 0, soffrendo appena nel terzo set, ma chiudendo con un eloquente 2514 2513 2624. Bestetti e Barbero 14 punti.

Serie C maschile. Torrazzo Mo-Tricolore Pieve 3-0 (2518 2517 2518), Vigili del Fuoco-Baganzola 1-3 (1925 1725 2521 2025). Vigili del Fuoco terzi. Girone B, Fittings Bologna-Ama San Martino 3-1 (1925 2521 2522 2515).

Serie C femminile. Nel girone A, Jovi-Bft Pc 1-3 (2325 2225 2826 1825). Girone B, Energee3 Giovolley-Vignola 3-0 (2515 258 2511), Ama San Martino-Truzzi Mo 3-0 (2725 2511 2519), Volley Modena-Everton 2-3 (2225 2520 1325 2523 1315), Bsc Sassuolo-Reggio Revisioni Rubierese 1-3 (2025 2125 2519 2025). L’Everton è seconda.

Serie D maschile. Pieve Volley-Vignola 2-3 (2517 2325 2729 2512 1215), Soliera-Vigili del Fuoco 3-1 (2325 2519 2523 2520), Fabbrico-Univolley Carpi 3-1 (1225 2520 2522 2520), Artiglio Mo-B.R.V. Almet 1-3 (2225 2624 1625 1725), Anderlini Mo-Naytes Vaneton Interclays 0-3 (1225 1125 2025). Prima Vaneton su Fabbrico.

Serie D femminile. Nel girone A: Montebello Pr-Vaneton Limpia 1-3 (2025 2523 2025 2426), Vaneton Fortlan DIBI-Pol. Coop Parma 3-0 (2517 2521 2523), Emmezeta Pc-Everton 3-1 (2520 1925 2521 2513), Reggiana Pallavolo Femminile-Sangio Podenzano 0-3 (2325 1925 1825. Everton seconda. Per la Vaneton, otto vittorie nelle ultime nove gare, per la Limpia quattro vittorie di fila. Girone B, Renusi Fabbrico-Moma Anderlini Mo 3-1 (2628 2510 2520 2519), Bonora Bo-Pc Marmi San Martino In Rio 3-1 (2225 2515 2515 2523), Saturno Guastalla-Nonantola 0-3 (1825 2125 2830), Mondial Carpi- Wimore Cvr 3-0 (2518 2520 2518). Guastalla terza ex aequo.

Claudio Lavaggi