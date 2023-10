Brutta sconfitta per il Celtic Cavriago. Male anche il Gattatico

Ieri cinque anticipi tra i dilettanti. Nel girone B di Prima, brutta sconfitta del Celtic Cavriago a Monticelli. I locali hanno vinto 3-0, ma fino al 69’ il parziale era 0-0. Finale horror per i ragazzi di Cavriago che hanno preso tre gol: al 70’ con un rigore di Capitani, all’85’ con Conti e al 90’ con Vecchiattini. Sono due i punti del Celtic dopo 4 turni: zero vittorie. In Seconda, girone B, male il Gattatico che cade 2-0 a Fontanellato, che ha fatto così quattro su quattro (12 punti). Decisivi i gol di Candido e di Ceri.

Nel girone E il Roteglia fa 1-1 interno col Fox Junior Serramazzoni. Non è bastato il rigore di Caputo al 40’. Proprio all’89’ Ghiddi ha pareggiato i conti. Dopo 4 turni buono il bottino per entrambe: 8 punti. Esulta, nel girone B di Terza, il Sant’Ilario. Un bel 3-1 sul Fosdondo grazie a Ouseynou (40’), e a doppio Tiago Alves (54’ e 64’). Per il Fosdondo la rete è arrivata grazie a un autogol. Quattro su quattro anche per il Sant’Ilario, un inizio perfetto. Infine, per il girone A, Gatta Felina 0-1.