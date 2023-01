Brutte notizie per Libutti Sospetta frattura al perone

La stagione di Lorenzo Libutti rischia di essere già finita o comunque ampiamente compromessa, come, purtroppo, avevamo già preannunciato ieri.

Per il laterale destro c’è infatti una sospetta frattura al perone della gamba destra. La Reggiana ieri non ha saputo indicare con precisione quali saranno i tempi di recupero, perché si attendendo i risultati degli ultimi consulti medici che chiariranno se la lesione è composta o scomposta e - di conseguenza - se il calciatore dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Nella migliore delle ipotesi però si parla di circa due mesi prima di poterlo rivedere in campo, mentre nel caso la diagnosi fosse ancor più severa, Libutti tornerebbe a disposizione a primavera inoltrata. Considerando che il campionato finirà il 23 aprile e che la speranza è che non ci sia bisogno dei playoff per andare in Serie B, le possibilità di rivedere ‘capitan futuro’ in campo nelle fasi cruciali della stagione sono ormai ridotte al lumicino.

Questo costringerà quindi il direttore sportivo Roberto Goretti a cercare un sostituto. Pericolo ‘scampato’ invece per Cristian Cauz, uscito per infortunio nella gara di domenica con il Montevarchi. Il difensore mancino ha infatti riportato una distorsione al ginocchio destro, ma non ci sono lesioni che costringano all’operazione. Il giocatore starà fuori circa 15-20 giorni ed effettuerà tutte le terapie del caso, poi dovrebbe tornare in gruppo. La partita interna con il Gubbio (13 febbraio) o quella successiva a Cesena (20 febbraio) dovrebbero rappresentare l’occasione per il suo rientro. Sospiro di sollievo per capitan Rozzio che, sempre contro il Montevarchi, ha lasciato il campo al 24’ del primo tempo. Nessuna lesione muscolare per il capitano che si è fermato in tempo: salterà la sfida interna con l’Alessandria, ma già da quella successiva contro il San Donato Tavarnelle potrà tornare a disposizione di mister Aimo Diana.

Un iter praticamente identico a quello di Michele Cremonesi e anche di Fausto Rossi (soleo) che è sulla via della completa guarigione e punta San Donato Tavarnelle (28 gennaio) o Fiorenzuola (31 gennaio).

Qualche cautela in più invece per il bomber Adriano Montalto che è fuori dal 3 dicembre (flessore sinistro), ma che si unirà presto al gruppo.

La trasferta di Ancona (4 febbraio) o il match col Gubbio (13 febbraio) sono gli appuntamenti più probabili per rivedere il ‘Tagliagole’ all’opera. Finalmente.

Francesco Pioppi