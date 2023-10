Bum bum Magnanini. Pareggio a Modena

Fine settimana avaro di soddisfazioni per il settore giovanile della Reggiana. Oltre al pari a reti bianche della Primavera con la FeralpiSalò, l’unica formazione a non uscire sconfitta è l’Under 14, che pareggia 2-2 in casa nel derby col Modena con una doppietta di Filippo Magnanini: Daniele, papà del giocatore, fu campione d’Italia con la Berretti nel 2003 con Eberini in panchina e tanti compagni nigeriani in campo. Se son rose, fioriranno.

Sesto stop stagionale per l’Under 17, che a Campagnola gioca alla pari con la Cremonese per poi arrendersi 1-0 nel corso della ripresa; ancora ferma al palo l’Under 15, che cade con il medesimo punteggio nella sfida di coda contro il Napoli. Sconfitta 2-1, sempre con in partenopei, per l’Under 16: Cardona porta in vantaggio i granata nel corso della prima frazione, poi gli ospiti pareggiano con Chiummariello e chiudono i conti con Aprea. Duplice stop, infine, per l’Under 13: la formazione "A" cede 4-0 sul campo del Bologna, la "B" perde 10-3 in casa con il Sassuolo.