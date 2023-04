Buone notizie da Lee: il mercato può attendere

di Francesco Pioppi

La Pallacanestro Reggiana non tornerà sul mercato, per ora. I progressi fatti registrare in questi giorni da Marcus Lee (foto) mettono per ora in stand-by la ricerca di un rinforzo nel reparto lunghi, eventualità su cui il club aveva fatto delle riflessioni nelle ore immediatamente successive alla vittoria con Scafati. Un summit che si era reso necessario visto che, contemporaneamente, anche Beka Burjanadze - di fatto lo ‘straniero di riserva’ - si era fermato per alcuni problemi fisici. L’ala georgiana è infatti alle prese con un forte stato infiammatorio alle ginocchia e dovrà restare ancora ai box almeno una decina di giorni. Se non fossero arrivati segnali confortanti da parte di Lee, la Unahotels si sarebbe trovata con 5 stranieri a disposizione rispetto ai 6 schierabili. In una fase così delicata della stagione, la proprietà sarebbe stata pronta a effettuare un ulteriore sforzo per non lasciare nulla di intentato in ottica salvezza. I biancorossi possono ancora effettuare due tesseramenti, ma non hanno più ‘visti’. Ciò significa che la Unahotels potrà pescare solo tra atleti di passaporto italiano (che sono pochissimi e spesso non di buon livello a questo punto del campionato) oppure tra i comunitari. Per fortuna le terapie a cui si sta sottoponendo l’ex Vanoli Cremona stanno sortendo gli effetti desiderati e sabato, se non ci saranno ulteriori intoppi, sarà in campo a Varese. Si tratta di una notizia importantissima, perché Lee con la sua presenza in area può cambiare le sorti di una partita, soprattutto a livello difensivo. Riuscire a vincere praticamente senza di lui con Trieste (50 secondi in campo) e con Scafati (appena 8 minuti) è stato un mezzo miracolo, ma alla lunga la sua assenza si farebbe sentire parecchio.

Nel frattempo le dirette concorrenti per la salvezza si stanno muovendo per risolvere i problemi. Verona - che ha ancora a disposizione tre tesseramenti e un visto - deve fare i conti con l’infortunio del pivot Taylor Smith (stagione finita) e dopo aver ricevuto ‘picche’ da Jordan Morgan potrebbe chiudere per Cyril Langevine, veterano di diverse leghe europee e ora in Grecia al Lavrio (11,7 punti e 6,5 rimbalzi di media). Trieste è invece già corsa ai ripari dopo l’infortunio di Jalen Hudson, ingaggiando Robert Stumbris, ala piccola lettone che aveva iniziato la stagione con Trapani (Serie A2). È vigile sul mercato anche Napoli che sonda il terreno per una guardia tiratrice (si parla del serbo-croato Aleksandar Aranitovic) anche se l’ultima buona prova di Joe Young potrebbe aver rallentato la volontà di cambiare. È invece ufficiale la separazione tra Scafati e l’ex biancorosso Artjoms Butjankovs che era stato chiamato alla Givova da Attilio Caja, ma che nell’ultimo periodo era inutilizzato. Brutte notizie per Brescia, che arriverà al PalaBigi il 23 aprile, e che perde Kenny Gabriel per circa 15-20 giorni per una distorsione al ginocchio.