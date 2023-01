Burani domina il Rodeo, ko Grandi

Successo albinetano nel torneo di Castellarano di terza categoria, andato in scena con la formula del Rodeo e ben 50 atleti ai nastri di partenza. A primeggiare, come da pronostico, è stato Matteo Burani: forte della testa di serie numero 1 del seeding, ha prima sconfitto Alessandro Mattei nei quarti di finale (4-3, 4-1), per poi fare il bis nel penultimo appuntamento contro il numero 4 Samuele Righetti (4-2, 4-1); nella parte bassa del tabellone, invece, si è fatto strada il bolognese Luca Grandi (Sport Education), numero 3, che dopo aver lasciato le briciole a Luca Ruggeri (4-0, 4-0) e Andrea Cataldi (4-2, 4-1), ha sofferto nella semifinale contro il numero 2 Fabio Gibertini, che si è arreso 4-2, 1-4, 8-6. In finale Grandi nulla ha potuto contro un Burani molto solido, capace di imporsi 4-3, 4-1 portando a casa il trofeo.

Oggi scatta l’Open femminile "Città di Correggio": sui campi di via Terrachini i favori del pronostico sono per la romagnola Clara Marzocchi, seguita dall’atleta del CT Casalgrande Elena Martinelli.