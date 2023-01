Buscaglia esonerato anche da Napoli

In vista del delicatissimo match casalingo di domenica contro la storica avversaria Dinamo Sassari, coach Sakota ha sottoposto ieri i suoi alfieri a una doppia seduta di allenamento. Riguardo alla sfida coi sardi prosegue la prevendita, con l’obiettivo di dare a capitan Cinciarini e compagni il massimo sostegno possibile dagli spalti. I biglietti, oltre che su Vivaticket, si possono acquistare oggi e domani nella sede della Pallacanestro Reggiana in via Martiri della Bettola: dalle 17 alle 19. Sabato (10-19) e domenica (10-13) in vendita presso "lo stoRE" di piazza Prampolini. Il giorno della gara aperta dalle 16,15 la biglietteria del Palabigi. La partita tra biancorossi e Banco di Sardegna sarà arbitrata dall’esperto Saverio Lanzarini, assieme a Valerio Grigioni e Christian Borgo.

Buscaglia out. Napoli ha esonerato Maurizio Buscaglia: decisivo il ko nel derby con Scafati (61-96), che ha portato i partenopei al 3° flop di fila (7° nelle ultime 9). Guida tecnica per ora affidata a un altro ex Reggio, Cesare Pancotto.