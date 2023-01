‘Cabeza’ di Carrasco e 3 punti d’oro La Correggese esulta in extremis

Vittoria di misura della Correggese che davanti al proprio pubblico sconfigge il Real Forte Querceta per 1 a 0, siglando il gol decisivo a soli due minuti dal termine. In questo modo dà continuità ai suoi risultati, anche se la classifica resta da play-out. Manca Manuzzi per squalifica e al suo posto davanti alla difesa gioca Carta, mentre Galletti e Mhadhbi prendono il posto di Galli e Davighi. Il primo tempo è tutto Correggese, senza tiri ospiti, ma spesso sono palloni sporchi, angoli pericolosi ma sventati, mischie gigantesche senza esito. Basti dire che il Forte, sui corner dei locali mettono undici uomini in area, il più "alto" appena sotto il dischetto del rigore. All’8’ Galletti mette di poco fuori, al 16’ su un cross dalla sinistra e diversi rimpalli, Giubbolini salva sulla riga un tiro destinato nel sacco. Al 5’ della ripresa Raspa para su su Mhadhbi, mentre al 6’ un tiraccio di Bernardini finisce altissimo. Al 10’ c’è una punizione dal limite: Simoncelli mette palla a terra e tira in porta, con tutti i giocatori fermi da una parte e dall’altra. Pareva un gol di furbizia regolarissimo, ma l’arbitro annulla. Poi ci prova Rizzi due volte, mentre al 34’ una gran bordata di Bertipagani finisce sul fondo di un soffio. E questo è stato l’unico vero rischio subito dalla Correggesse ad opera di un Real Forte troppo rinunciatario. La Correggese batte angoli su angoli e al 43’ arriva il gol: batte Pozzebon dalla destra, Galli prolunga di testa e Carrasco appostato davanti a porta mette nel sacco con la nuca. Al 47’ Bernardini tira alto una punizione molto pericolosa.

Spogliatoi. "Sono felicissimo per questo gol – dice Carrasco – ha portato a tre punti importanti e meritatissimi". "Vedo una squadra con più fiducia – dice il portiere Riccardo Bertozzi – quando la difesa è alta non si corrono rischi e al di là del risultato, non subire gol fa bene a tutti". "Abbiamo fatto un’ottima partita – dice mister Antonio Soda – però dobbiamo essere più concreti sotto porta perché con tutte le occasioni che abbiamo avuto dovevamo trovare prima il gol, sicuramente nel primo tempo che abbiamo dominato. Non montiamoci la testa, noi stiamo giocando solo per la salvezza e chi vuole salvarsi non deve prendere gol… ma anche farne qualcuno".

Claudio Lavaggi