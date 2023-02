Caccia al pass per le finali di Napoli Ma all’Under 19 serve l’impresa

Risalire la china. Servirà una mezza impresa all’Under 19 di coach Andrea Menozzi per passare il turno alla Next Gen Cup (una sorta di Coppa Italia, riservata alle formazioni giovanili di categoria delle squadre di serie A1) e strappare così un pass per le finali in programma a Napoli dal 10 al 12 aprile.

I baby biancorossi saranno impegnati da oggi a domenica al palaMarchetti di Rovereto (l’altro girone è in programma alla BLM Group Arena di Trento) e il debutto è previsto alle 15,30 contro Trieste, poi se la vedranno con Brindisi, Sassari e Treviso nei giorni seguenti. Nel primo round dello scorso novembre disputato a Pesaro, la band di coach Menozzi ha colto solo un successo, quindi ora saranno necessarie almeno tre vittorie per entrare nelle prime quattro e volare a Napoli. "Arriviamo a questo importante appuntamento - dice coach Andrea Menozzi - non nel momento migliore dal punto di vista della condizione causa qualche acciacco che alcuni ragazzi si stanno trascinando da un po’ di tempo. In compenso altri giocatori hanno fatto qualche passo in avanti sia dal punto di vista tecnico che dell’esperienza di gioco. Affronteremo queste gare senza fare nessun tipo di calcolo, giocheremo ogni partita come un test per verificare il livello della nostra preparazione e della nostra attitudine. Non ci occuperemo particolarmente dello studio dei nostri avversari; siamo molto focalizzati sulla nostra squadra e sui nostri obiettivi di gioco. Anche per questa fase abbiamo deciso di non utilizzare giocatori in prestito da altre società, preferendo dare spazio anche ad alcuni dei ragazzi della nostra Under 17".

La classifica al termine della prima fase: Pesaro, Tortona 6, Treviso, Trieste 4, Unahotels, Sassari 2, Varese, Brindisi 0.

Cesare Corbelli