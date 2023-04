Caiti fa decollare l’Emil Gas

EMIL GAS SCANDIANO

69

BSL SAN LAZZARO

64

EMIL GAS SCANDIANO: Mazzoli ne, Fikri 9, Astolfi 7, Fontanili 4, Coslovi 2, Franzoni 10, Galvan 13, Taddei, Canovi 2, Caiti 22, Gualdi ne. All. Spaggiari.

BASKET SAVE MY LIFE SAN LAZZARO: Micheli 13, Baldi 7, Domenichelli, Nanni 11, Comastri 4, Dioli 4, Pontieri 5, Piazzi, Rossi 6, Tapia 14. All. Nieddu.

Arbitri: Fusetti di Ferrara e Vitali di Forlì.

Note: parziali 21-24, 38-38, 58-49.

Vittoria nel recupero del campionato di serie C Silver per l’Emil Gas Scandiano (40), che si impone in casa sui bolognesi del BSL San Lazzaro (18) e rimane in solitaria al terzo posto della graduatoria, staccando il Magik Parma.

Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 38 pari, i bianco-blu allungano trascinati da Caiti, miglior marcatore del match con 22 punti, e gestiscono il rientro avversario nel finale, centrando così la terza vittoria di fila.

Sabato 15 aprile, dopo la sosta pasquale, la squadra di Spaggiari sarà nuovamente impegnata al PalaRegnani, per un derby ad alta quota con la capolista Correggio.