Caja ingaggia l’esperto play Hannah

Nessuno resta a guardare. Il mercato della A è sempre in fermento. Non solo a Reggio, ma anche nelle altre squadre in difficoltà. È il caso di Treviso che la settimana scorsa ha deciso di inserire Octavius Ellis (classe ’93, 208 cm per 106kg) pivot verticale, abile a giocare il pick and roll e visto anche con la magia dell’Olympiacos, rinunciando invece alla deludente ala polacca Michael Sokolowski che si è accordato col Besiktas. I veneti sono sempre alla ricerca di un esterno e, una volta individuato, dovrebbero lasciare partire il lungo Derek Cooke. Colpo salvezza anche per Trieste, con Mario Ghiacci che si è assicurato Emanuel Terry (classe ’96, 206 per 104kg) centro che si aggiunge a Skylar Spencer ed AJ Pacher, visto che i friulani sono intenzionati a passare al ‘6+6’, pagando la ‘luxury tax’. Corre ai ripari pure Caja che ha preso a Scafati il play Clevin Hannah (classe ’87, 180 cm per 75kg) in uscita dal Fuenlabrada proprio come il biancorosso Jeremy Senglin. Un rinforzo che arriva anche per tutelarsi dagli acciacchi di David Logan che a 40 anni suonati ha bisogno di essere centellinato.

Francesco Pioppi