Caja nuovo allenatore della Fortitudo

Attilio Caja riparte dalla Fortitudo Bologna. Ieri il club biancoblu ha infatti ufficializzato di aver trovato un accordo (probabile 1+1) con l’inossidabile ‘Artiglio’ che nelle settimane scorse era stato interpellato anche da diverse squadre di Serie A tra cui Pesaro e soprattutto Napoli. Si tratta ovviamente di una notizia importantissima per ‘L’ Aquila’ che – com’è spesso accaduto nella sua storia – è alle prese con un’incessante altalena di gioie e dolori. L’annata appena conclusa è stata da dimenticare, così come quella precedente, ma adesso all’orizzonte c’è un cambio di proprietà (‘NewCo’ assumerà il controllo gestionale e operativo di Club Fortitudo, Fortitudo Pallacanestro e Academy) che si spera possa portare una ventata di aria nuova. Coach Caja dal punto di vista tecnico rappresenta una garanzia di successo, come ha dimostrato anche nella sua esperienza a Reggio Emilia dove, dopo aver salvato la categoria, ha condotto il team ai playoff e in finale di Fiba Europe Cup.

f.p.