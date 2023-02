Caja saluta Scafati

Attilio Caja (nella foto), ormai a Reggio lo conosciamo, non è un uomo incline ai compromessi. Forse anche per questo motivo ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto e dovuto, pur avendo avuto una carriera che resta di alto profilo. L’ultimo capitolo del suo ‘libro delle incomprensioni’ riguarda Scafati, club che il tecnico pavese ha lasciato lunedì sera rassegnando le dimissioni al presidente Nello Longobardi. Nel rovente post partita della sconfitta con Trento i due avrebbero avuto anche un acceso faccia a faccia che si è tramutato, alcune ore dopo, nella rinuncia a proseguire da parte di ’Artiglio’. Cose che possono succedere, soprattutto quando in ballo ci sono personalità molto forti e dopo un periodo difficile come quello che stava attraversando la squadra campana, reduce da 5 perse nelle ultime 6. A Scafati adesso arriverà Pino Sacripanti e la lotta per non retrocedere diventa sempre più indecifrabile. Questo, nelle condizioni in cui è la Pallacanestro Reggiana, non può che essere un’opportunità da cogliere al volo. Nel frattempo Marcus Lee è arrivato in città e già oggi farà il primo allenamento agli ordini di coach Sakota.

Francesco Pioppi