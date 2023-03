Caja trova le tre armi vincenti per l’Unahotels

di Daniele Barilli Coach Attilio Caja, quella tra Unahotels e Scafati potrebbe essere la partita dei rimpianti per lei... "In che senso?" Nel senso che domenica avrebbe potuto essere su entrambe le panchine. "Mah, si è vero... Però la parola rimpianti - esordisce Caja - non mi piace. Ho scelto io di andare via da Scafati e quindi non ho nessun rimpianto. Magari mi sento più legato a Reggio perché lì da voi ho vissuto un anno e mezzo bellissimo e il divorzio, alla resa dei conti, è stato sereno". Cosa non ha funzionato a Scafati? "Diciamo che c’erano idee diverse su come proseguire la stagione. All’inizio eravamo d’accordo su tutto, poi qualcosa è cambiato e ho detto, con onestà. che non c’erano più i presupposti per migliorare ancora per cui ho preferito dare le dimissioni. Mi ero reso conto che era difficile ottenere i risultati che mi chiedevano. A quel punto ho pensato che fosse meglio salutare tutti". Rinunciando anche a quattro mesi di stipendio... "Sì, esatto. Voglio anche sottolineare - continua Caja - che al mio arrivo a Scafati la squadra era ultima e con me ha vinto 6 partite su 13 con una percentuale del 46% di successi. Se lotti per salvarti, con il 46%...