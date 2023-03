Calciatore rifiutò rigore: il Comune lo premia

di Giuseppe Marotta

Da un bel gesto di sportività in una fredda partita dicembrina di Terza categoria, alle attenzioni del Consiglio Comunale di Reggio.

Non male la parabola di Filippo Gangemi, attaccante e capitano 25enne in forza alla Saxum, che è stato premiato per un episodio di fair play: aver rifiutato un rigore dicendo all’arbitro che non c’era alcun fallo.

Gangemi ha ricevuto il riconoscimento nel contesto del progetto "Grazie", col quale il Consiglio Comunale di Reggio ringrazia quei cittadini che si rendono protagonisti di bei gesti che danno valore alla città.

Il Consiglio ha deciso di omaggiare Gangemi per un episodio che risale al 5 dicembre del 2021, una domenica: in Terza si giocò San Faustino-Saxum (finita 2-1). Sullo 0-0 l’arbitro assegnò un rigore alla Saxum, ma Gangemi corresse subito il tiro del direttore di gara. "Non ho subìto fallo, non è rigore". Gangemi il giorno successivo raccontò la vicenda al Carlino Reggio, e in occasione di questa premiazione ha ribadito i concetti a Matteo Iori, presidente del Consiglio Comunale. "Per me fu un gesto naturale, l’arbitro era posizionato male. Gli avversari vicino a me mi diedero subito il cinque, apprezzarono, così come mio padre, dirigente della squadra. Pure i miei compagni, anche se qualcuno d’istinto, preso dall’importanza del match, subito reagì così così, ma in fondo apprezzarono tutti perchè alla Saxum abbiamo grandi valori". Un modo di affrontare la vita in generale: "Questo gesto ha avuto molta risonanza, non me lo aspettavo, forse siamo abituati ad altro. Sono, paradossalmente, molto competitivo in ogni settore, ma credo fermamente che la lealtà sia parte integrante dell’essere competitivi. Non voglio passare come paladino della giustizia e gli errori sono all’ordine del giorno, ma cerco per quanto possibile di essere il più giusto possibile sempre". Un gesto che deve essere d’esempio per i bambini: "La nostra società nasce come settore giovanile, quindi ha valori importanti che vengono prima di tutto. In passato ho allenato i bambini, e a volte nei genitori c’è il rischio di superare il limite. I bimbi sono spugne quindi noi adulti dobbiamo essere bravi". Curiosità: la Saxum quest’anno è in testa alla Terza con 51 punti, e Gangemi, con 8 reti, ne è il miglior realizzatore.