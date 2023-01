Calcio a 5, Bagnolo piange due volte Addio Coppa Italia e ragazze ancora sconfitte

Bagnolo calcio a 5 sconfitto ad un passo da un traguardo che sarebbe stato prestigioso.

E’ amara, per gli uomini di Barozzi, la finale della fase regionale della Coppa Italia di Serie C1: il titolo, oltre al conseguente pass per le fasi nazionali, va infatti al Futsal Parma, che si impone 4-3 ai supplementari dopo un match molto intenso.

I giallo-neri, dopo esser stati sotto 1-0, passano addirittura a condurre 3-2 grazie ad un’autorete, a Marra ed Avino (nella foto a fianco) e si illudono, ma prima Bonini, con una conclusione dalla distanza, poi il gol di un rapace Akram Ben Saad in mischia nel primo overtime, danno ai ducali la vittoria.

Nelle file del Parma, peraltro, ci sono 6 atleti in prestito dall’OR Reggio Emilia: oltre ai già citati Bonini e Akram Ben Saad, infatti, militano in prestito al di là dell’Enza Karim Ben Saad, Montanari, Uggini e Refai.

Non c’è gloria per il Bagnolo (5) nemmeno nel campionato di Serie A2 femminile: le ragazze di Nobile, infatti, cadono 8-4 sul parquet di casa con l’L84 Torino (25) e rimangono così all’ultimo posto in classifica.