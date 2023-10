Calcio a 5, che sia un debutto Real

Prende il via alle 15 il campionato di B di calcio a 5, con due reggiane ai nastri di partenza. Salutata l’OR Reggio, promossa in A2, alla Real Casalgrandese si è aggiunto il ritorno del Bagnolo. Il Real ha chiuso il ciclo con mister Grossi e ufficializzato il gradito ritorno in terra reggiana di Checa, reduce dalla fortunata avventura col Modena Cavezzo Futsal: un fuoriclasse della panchina che guiderà i ceramici nel debutto casalingo del PalaKeope con la Mattagnanese. Alle 16, trasferta toscana per il citato Bagnolo, ospite a Campi Bisenzio dell’Arpi Nova. In C2 impegno sulla carta agevole per la capolista Futsal Shqiponja (7), alle 15 a Castelnovo Sotto contro il fanalino Bondanello (0); trasferta modenese per un Futsal Guastalla (6) che insegue a una sola lunghezza: i rosso-blu fanno visita al Team Nonantola (6).