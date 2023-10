CALCIO A 5. OR Reggio, buona la prima

Buona la prima per l’OR Reggio (3) nel campionato di Serie A2. La formazione granata si impone 2-1 in trasferta sul campo dei viterbesi del Real Fabrica (1): priva di capitan Edinho, la squadra di Margini colpisce due volte a metà ripresa, con Arduini e Fation Halitjaha, prima del gol della bandiera laziale a 1’ dalla fine. In Serie B stop interno per il Bagnolo C5 (0), ancora fermo al palo, che cade 5-1 sotto i colpi della Sangiovannese (3): inutile il gol della bandiera di Arbnor Halitjaha; primo stop per la Real Casalgrandese, sconfitta 2-0 in Liguria dal Levante (3). In Serie C2 il Futsal Shqiponja (10) cade 3-1 sul campo della Pro Patria Ravarino (12) e perde la vetta (la rete reggiana è di Zojzi); al primo posto, insieme ai modenesi, c’è anche il Futsal Guastalla (12), che batte 3-2 il Ponte Rodoni (12) trascinata dalle reti di Verona, Grillo e Muraca.