Calcio a 5 Serie C1

Sarà la fuga giusta?

Il Bagnolo calcio a 5 (34) si aggiudica 7-5 il posticipo domenicale di Serie C1 con il Futsal Sassuolo (27), terzo della classe, e allunga in vetta: sabato era arrivata la notizia del pari (2-2) del Forlì sul campo del Rimini e gli uomini di Barozzi ne hanno approfittato vincendo un match al cardiopalma e salendo a +5 sui romagnoli, rispetto ai quali hanno una gara in meno. Ma il match casalingo coi rivali modenesi, guidati dall’ex Antonietti, è stato tutt’altro che una passeggiata: gli ospiti, infatti, vanno avanti di due reti e, nonostante il provvisorio 2-1 di Marra, riescono anche a trovare il tris. Bagnolo perde Maretti ed Aiello per infortuni ed il Sassuolo ne approfitta per andare negli spogliatoi su un 1-4 che sembra chiudere anzitempo i conti; nella ripresa, tuttavia, la carta vincente per dare il via alla rimonta è l’inserimento del portiere di movimento, Il già citato Marra, che firma la doppietta personale e, insieme ad Avino e Abnor Halitjaha, riporta i compagni in parità. Partita finita? Neanche per idea: i modenesi trovano il gol del nuovo vantaggio, ma due reti di Avino, che trova così una splendida tripletta personale, ed una del già citato Halitjaha fanno esplodere la gioia del tifo di fede giallo-nera. Sabato prossimo un altro match casalingo, quello con il Futsal Parma, rivincita della finale di Coppa, altra tappa fondamentale nella rincorsa alla promozione.