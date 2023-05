Calcio baby

Per domani a Castelnovo Sotto è in programma una giornata dedicata al calcio giovanile di livello nazionale, con la quarta edizione del Trofeo Speroni, manifestazione di calcio a nove. La manifestazione, organizzata dalla società Asd Progetto Intesa in collaborazione con gli "Amatori del Birrino" e l’associazione Meletolè, gode del patrocinio del Comune di Castelnovo Sotto. Le sfide inizieranno alle 10 e si disputeranno al campo sportivo comunale di Castelnovo Sotto e al campo Ristori di Meletole, in contemporanea. Le annate a cui è dedicato il torneo sono i "2011 Dilettanti" e "2012 Professionisti". Oltre al Progetto Intesa scenderanno in campo le formazioni di Reggiana, Milan, Juventus, Hellas Verona, Empoli, Cremonese, Spal, Modena, Bologna, Monza, Cittadella, Sudtirol, Perugia, Arzignano e Sassuolo. La realizzazione di una simile competizione si deve al lavoro incessante dei volontari e al contributo dell’azienda Speroni. Un torneo che diventa una vetrina per ammirare alcuni dei futuri campioni del calcio locale e nazionale.