Calcio e atletica in lutto Si è spento Paolo Gilioli

E’ scomparso ieri mattina, in seguito a una malattia, Paolo Gilioli, per tutti "Gilio", stimato professore di educazione fisica da tempo in pensione, ma atleta in precedenza e poi tecnico di atletica leggera, in particolare della società Atletica Reggio.

Nato a Quattro Castella il 13 giugno del 1945, negli anni ’60 era tesserato per lo Csi Reggio Atletica e si cimentava sui 110 ad ostacoli, con un secondo posto ai campionati italiani juniores ed alcune partecipazioni con la maglia della nazionale italiana giovanile. Chiusa la carriera agonistica a soli 26 anni, si diede alla docenza scolastica in vari istituti della provincia, per poi svolgere anche l’incarico di preparatore atletico della Reggiana di Pippo Marchioro e del settore provinciale arbitri, solo per citarne alcuni.

Gilioli fu fondatore dell’Atletica Reggio ed ha svolto in oltre 40 anni tutti i ruoli, tra organizzatore di gare su pista e in strada e tecnico, valorizzando tanti atleti reggiani, in primis l’attuale mezzofondista azzurro Yassin Bouih (nella foto sopra con Gilioli).

I suoi ex atleti, sui social, lo ricordano così: "Ciao, Gilio, come stai lassù? Noi qui ti pensiamo, ci manchi già. Ci mancherà non vederti al campo, su quella tua sedia rossa che tenevi gelosamente, con il cronometro sempre in mano e il fischietto rompi timpani per dare le partenze. Ci mancherà la tua tranquillità, la serenità che emanavi, le battute che facevi e le parole, mai banali, che avevi per ognuno di noi. Eri colto, ci facevi lezioni di geologia durante gli allenamenti, ci insegnavi a divertirci e a vedere sempre il bello nelle cose. Ci hai insegnato a saper perdere e a gioire per le vittorie. Ci hai insegnato a crescere, e per questo te ne saremo per sempre grati. Riposa in pace lassù, ma ci raccomandiamo tanto, sii sempre vigile sui nostri allenamenti"! Paolo Gilioli lascia la moglie Isa e la figlia Sara.

I funerali avranno luogo domani alle 11, partendo dalla Casa Funeraria della Croce Verde a Reggio, per la chiesa del Sacro Cuore dove verrà celebrata la Santa Messa, indi si proseguirà per il cimitero di Coviolo.

Claudio Lavaggi