Calcio giovanile

Tripla cifra sfiorata per l’edizione numero 56 del Torneo Scolastico, fiore all’occhiello del Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia ed intitolato alla memoria di Don Giorgio Gualtieri.

Lo scorso 4 marzo si sono chiuse le iscrizioni e i numeri confermando il trend degli ultimi anni, con 97 squadre ai nastri di partenza delle varie categorie: il fischio d’inizio avverrà l’ultimo week end di maggio e, dopo diversi fine settimana di gare, si giungerà alla grande festa conclusiva il 10 e 11 giugno prossimi.

Gli atleti coinvolti nell’edizione 2023 sono quelli delle scuole elementari, dalla classe 2012 alla 2017, con un seguito tutt’altro che indifferente: si stima infatti che sul territorio provinciale scendano in campo la bellezza di duemila giovani calciatori che, tifati da genitori, nonni, fratelli ed amici arrivino ad un plotone capace di sfiorare le cinquemila unità.

"Questo torneo non rappresenta solo il calcio ma racchiude al suo interno un importante messaggio di condivisione, amicizia e tanto divertimento, per cui siamo in trepida attesa per il suo inizio, insieme a tutti i partecipanti, cui va un grande in bocca al lupo" fanno sapere dal comitato provinciale del CSI.

Lo scorso anno, nella prima edizione post Covid, fu il ViaEmilia ad imporsi sia nella categoria Arcobaleno che Primavera; nel 2019 fu il Progetto Aurora a dominare la scena, imponendosi in Debuttanti, Arcobaleno e Primavera, mentre Virtus Bagnolo e Novellara vinsero rispettivamente Cuccioli e Bocia.