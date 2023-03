Calcio, il giudice multa di 100 euro il Castellarano

Queste le decisioni del giudice sportivo della federcalcio sia per i campionati regionali che provinciali: per una sdettimana non si registrano casi di offese e minacce nei confrontid egli arbitri. Speriamo che sia un segn ale davvero positivo anche per il futuro.

In Promozione multa di 100 euro al Castellarano per aver permesso l’accesso a persone non in elenco nella zona spogliatoi. Stop fino al 23 marzo per mister Giuseppe Nazzani (Riese) per comportamento non regolamentare.

Due giornate a Achampong (BibbianoSan Polo) e a Belfasti (Castellarano). Una gara a Bedotti (BibbianoSan Polo) (in alto nella foto Ghero), Acanfora e Morra (Casalgrande), Genova, Minelli e Scappi (Fabbrico), Franchini, Malavolti e Mustica (Riese), Rizzuto (Scandianese) e Valmori (Vianese).

In Prima categoria una gara a Domenico Rispoli (Celtic Cavriago), Sghia (Gattatico), Medici (Gualtierese), Bucci (Guastalla), Tascedda (Masone), Galimberti (Montecavolo), Kessabi e Panaro (Quattro Castella), Bellini e Umeorah (Reggiolo).

In Seconda categoria una giornata a Bellocchi (Atletico Bibbiano Canossa) scontata ieri sera al pari di Torelli (Boiardo Maer), Barazzoni (Atletico Bibbiano Canossa, Bocedi (Novellara), Zaccone (Progetto Intesa), Ginelli (Puianello), Naturale (Sporting Cavriago), e Bucci (Virtus Bagnolo).

In Terza categoria una gara a Galeotti, Orlandi e Pini (Cadelbosco), Bertucci (Collagna), Carobbi e Hoxha (Felina), Ibatici e Bondavalli (RamisetoLigochio), Chiapponi (Vetto).